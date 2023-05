Rogo nel Parmense, distrutto il magazzino di un'azienda plastica

(ANSA) - PARMA, 27 MAG - Un grave incendio si è propagato attorno alle 13,30 alle porte di Fidenza, nel Parmense. Nel quartiere industriale 'La Bionda' è andato completamente distrutto il magazzino dell'azienda Monteplast, impresa che produce e commercializza materiale plastico. Una colonna di fumo altissima e nera incombe ancora sulla cittadina ed è visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Parma, Fidenza e Fiorenzuola D'Arta.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l'area è stata delimitata per un ampio raggio visto il forte vento che al momento spira nella zona. Sul luogo dell'incendio sono presenti le forze dell'ordine ed anche i tecnici di Arpae che hanno iniziato il monitoraggio della qualità dell'aria Il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, ha diramato un appello alla cittadinanza in cui sottolinea "di tenere chiuse le finestre nel raggio di un chilometro dall'incendio e di evitare di avvicinarsi e sostare all'esterno delle aree prossime al rogo". (ANSA).