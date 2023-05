Nel Bolognese torna Happy Hand, festival dello sport inclusivo

Una tre giorni di eventi dove lo sport diventa un mezzo per comunicare una nuova cultura sulla disabilità. Dal 26 al 28 maggio, nel Parco della Resistenza di San Lazzaro di Savena (Bologna), ritorna 'Happy Hand' per celebrare insieme abilità e disabilità, con gli sport olimpici proposti insieme a quelli paralimpici.

La manifestazione, ideata e organizzata dall'associazione 'Willy the king group' è alla sua undicesima edizione. 'Il Sesto Cerchio' (26 maggio), organizzato insieme alla Cooperativa Sociale La Fraternità, è una mini Olimpiade che vedrà partecipare 120 studenti dell'Istituto "Ettore Majorana" ed "Enrico Mattei" che gareggeranno al fianco di altrettanti ragazzi con disabilità nelle quattro discipline sportive: corsa veloce 50 metri, corsa ostacoli o slalom per le carrozzine, lancio del peso e del vortex.

La 'Happy Color' (28 maggio) è una corsa o camminata in cui a ogni tappa i partecipanti vengono 'colpiti' da polveri colorate.

Tra i molti appuntamenti, anche il 'Flamenco Inclusivo', la rivincita nella sfida ai tiri liberi tra i ciechi, capitanati dalla campionessa paralimpica Silvia Parente e la presentazione del libro di Giulia Ghiretti ("Sono sempre io"), altra campionessa ma di nuoto paralimpico con 23 medaglie. L'evento conclusivo è il 'Pet carpet show', una sfilata con protagonisti i cani con disabilità. Happy Hand è organizzata grazie all'adesione di Bper e i patrocini del Comune di San Lazzaro di Savena, Città metropolitana di Bologna, Volabò, Coni e Comitato Italiano Paralimpico. (ANSA).