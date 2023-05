Sinfonica di Milano, aiutiamo il teatro di Lugo di Romagna

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - L'orchestra Sinfonica di Milano lancia un appello per partecipare alla raccolta fondi organizzata online per il teatro Rossini di Lugo di Romagna, che ha subito gravi danni a causa dell'alluvione, che è il più antico teatro comunale della regione.

"Da sempre crediamo che la collaborazione e la condivisione siano alla base del nostro operato, ancor più nei momenti di difficoltà. Da tempo stiamo costruendo una collaborazione con il Teatro di Lugo, e ci è sembrato dunque naturale - ha spiegato il direttore generale e artistico della Sinfonica Ruben Jais - essere al loro fianco in un momento così grave. La cultura in ogni sua forma è strumento fondante della vita del nostro Paese, sostenerla e promuoverla è il nostro dovere principale".

Alla raccolta a favore della fondazione Rossini 'Salviamo il teatro Rossini di Lugo' si può partecipare dalla piattaforma Gofoundme. "A seguito dell'alluvione in Romagna nel maggio 2023 il nostro Teatro ha subito danni enormi. Aiutateci a riaprire!" è l'invito. (ANSA).