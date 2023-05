Maltempo: la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso pronta a partire

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Decine di persone hanno contattato la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, che da Milano "è pronta a raggiungere le zone alluvionate". Lo si legge in una nota dove viene spiegato che "Partiremo il 26 maggio con una carovana di camper e macchine per portare la nostra solidarietà".

"Raggiungeremo Cesena, come concordato con la nostra base d'appoggio in loco (ovvero la sede di ADL Cobas) e aspetteremo il 26 in quanto l'acqua è ancora alta e non ha smesso di piovere".

Intanto la Camera del Non Lavoro di Via Volta, base della Brigata, inizia ad essere un magazzino di pale, picconi, generatori di corrente e tutto ciò che serve per la partenza, recuperato anche grazie a un crowdfunding. A Cesena, " allestiremo anche una mensa popolare grazie ad alcuni chef solidali, sia per i volontari sia per coloro che vorranno mangiare con noi".

"Non sarà l'ultima volta - si legge nella nota - che verremo travolti dai cambiamenti climatici. Li affronteremo così.

Aiutandoci a vicenda e intervenendo nelle emergenze, combattendo contro il fossile e spalando il fango delle alluvioni". Chi volesse partecipare può informarsi all'assemblea organizzativa fissata per il 23 maggio alle ore 20.00 presso la Camera del Non Lavoro in via Volta 22 a Milano. (ANSA).