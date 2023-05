La Fondazione Nazionale della Danza il 17 maggio a Madrid

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 MAG - La Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto di Reggio Emilia sarà il 17 maggio al Palacio de Abrantes di Madrid con lo spettacolo "MicroDanze.

Un'esposizione danzata tra reale e virtuale". Invitata dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, la compagnia reggiana ha scelto un progetto che supera la dinamica "classica" di palcoscenico e annulla la distanza tra spettatore e interprete, pensato non per il teatro ma per spazi museali, espositivi o emblematici.

Un'esperienza che offre agli spettatori l'opportunità di scoprire e riscoprire dei luoghi attraverso la danza. Al centro del Salón de Actos i due danzatori Vittoria Franchina e Edoardo Brovardi interpreteranno Yes, Yes…, il passo a due di Diego Tortelli creato per Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. La coreografia in pochi minuti cerca di catturare l'atmosfera della "Silver Factory" pensata da Andy Warhol nel 1962.

In un'altra sala Aterballetto offre al pubblico una possibilità curiosa e intrigante: due MicroDanze in realtà virtuale, esperienza immersiva che catapulta lo spettatore al centro della scena: Virtual Dance for Real People, un progetto che esplora il rapporto tra danza e realtà virtuale e vuole rispondere a questa domanda: può l'emozione dello spettacolo esistere senza che il ballerino sia presente? Con la MicroDanza Meridiana di Diego Tortelli lo spettatore, attraverso visori oculus VR, si troverà invece nella Farmacia Storica settecentesca dell'ex Ospedale Sant'Agostino di Modena e sarà proprio al centro di un gioco tra scienza e natura, tra umano e divino interpretato da due ipnotiche danzatrici. Con la MicroDanza virtuale È pericoloso non sporgersi di Francesca Lattuada, il pubblico è trasportato in una cella del Padiglione Lombroso dell'ex ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia e incontrerà una straordinaria contorsionista. Da oltre 40 anni la Fondazione Nazionale della Danza presenta coreografi internazionali, scopre giovani talenti, sperimenta in vari campi e promuove l'incontro con video, arte visiva, fotografia, musica dal vivo, teatro. (ANSA).