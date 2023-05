Internazionale Kids torna di attualità a Reggio Emilia

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Come mantenere un equilibrio digitale in famiglia, le disuguaglianze economiche tra maschi e femmine, dalla paghetta alla pensione, e poi temi legati al razzismo, al femminismo, alle disabilità, all'arte. Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati a Internazionale Kids, il primo festival italiano di giornalismo per bambine e bambini del mensile che ogni mese porta in Italia il meglio della stampa internazionale per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni. Organizzato a Reggio Emilia dal Comune, Internazionale e Fondazione Palazzo Magnani, il festival parte venerdì 12 maggio, per tre giornate di eventi dedicati all'attualità e all'informazione: 40 incontri, tra spettacoli, conferenze, presentazioni di libri e proiezioni, e 24 laboratori. Al centro del dibattito, l'attivismo e i suoi temi, dai diritti all'ambiente, con uno sguardo sempre aperto sull'attualità. Ma anche musica e giochi, danza, fumetto e molto altro negli spazi del festival, che quest'anno saranno sei. Tra le iniziative, Fammi Capire, il progetto sulle rappresentazioni dei corpi e della sessualità nei libri per ragazzi, terrà un laboratorio pensato per parlare di consenso a partire dall'uso del proprio corpo mentre le esperienze delle persone con disabilità saranno al centro dell'incontro con Scatti precisi, un laboratorio di fotografia senza barriere. Per la prima volta quest'anno, a Internazionale Kids si terranno anche incontri di formazione per insegnanti e genitori: 4 appuntamenti dedicati ai più grandi, in cui si parlerà di giornalismo, scrittura, tecnologia e femminismo. (ANSA).