Guida turistica su Rimini ne racconta arte e cultura

(ANSA) - RIMINI, 09 MAG - La colonia romana, il rinascimento dei Malatesta e i prodotti tipici delle sue colline. La Rimini oltre il cliché mare-ombrellone viene raccontata nell'ultima guida turistica dedicata alla città, 'Rimini e le terre malatestiane una guida' di Sara Urbani e Marco Boscolo, che sarà presentata sabato alle ore 17 presso la Biblioteca Gambalunga.

L'opera è stata pubblicata pochi mesi fa dalla Odòs, libreria editrice specializzata che suggerisce al viaggiatore consigli di viaggi verso mete italiane ed europee secondo un'originale cifra narrativa.

"Volevamo scavare oltre gli stereotipi balneari e scoprire gli immensi tesori che la città e il suo territorio possono offrire a chi viaggia con gli occhi della curiosità ben aperti - raccontano gli autori - Infatti, Rimini non si limita alla teoria variopinta di ombrelloni ferragostani, ma offre una preziosa trama urbanistica che dall'antica Roma attraversa il Rinascimento e arriva fino al Novecento. E poi ci sono le sinuose colline dell'entroterra che racchiudono prelibatezze enogastronomiche accompagnate dal profumo della storia, questa infatti era la culla dei Malatesta e non solo".

La guida racchiude anche i luoghi del cuore di alcuni celebri riminesi, di nascita o di adozione, ovvero Fabio Fiori, Roberto Grassilli, Isabella Leardini, Michele Marziani e Gino Vignali.

La presentazione sarà condotta dalla storica dell'arte Michela Cesarini. L'appuntamento, che rientra nel calendario di 'Libri da queste parti', si terrà nella sala della Cineteca in via Gambalunga 27. (ANSA).