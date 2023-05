Festival a Bologna per decennale della casa cinema indipendente

Il collettivo di OpenDdb (Distribuzioni dal basso), la prima piattaforma in Europa per opere indipendenti, nata a Bologna il 15 aprile 2013, festeggia dieci anni di attività al Vag61 dal 12 al 14 maggio. Tra gli ospiti Massimo Zamboni in concerto e l'artista Zehra Doğan in dialogo con la giornalista Benedetta Argentieri, il collettivo di reportage Fada e la mostra di Militanza Grafica. Con oltre 15mila iscritti al sito e 600 opere in catalogo tra film, documentari e libri, Open Ddb fissa un nuovo inizio per il futuro con tante novità in arrivo e tre giorni di incontri, presentazioni e proiezioni "dove tutto ebbe inizio". Sulla piattaforma sono fruibili con una donazione libera anche i lavori di RezzaMastrella, ZeroCalcare, Massimo Zamboni e Silvano Agosti, tra cinema e editoria.

Venerdì saranno presentati i progetti di nuovi film: "Careseekers. In cerca di cura", ospiti le protagoniste, le autrici Teresa Sala e Tiziana Vaccaro, Sara Gerotto (Csi-Centro di Salute Internazionale e Interculturale), con la partecipazione di Barbara Leda Kenny, e "Kissing Gorbaciov" a cura degli autori Andrea Paco Mariani, Luigi D'Alfie, Roberto Zinzi, docufilm che ritorna ai momenti di fine 1989, quando da Melpignano in Puglia partì un tour musicale che schiuse la cortina di ferro della guerra fredda, grazie ai protagonisti musicali dell'epoca, come i Cccp, riuniti insieme dopo anni per l'occasione. Sabato Elementi Kairos presentano il libro "Cadono tutti i Re del Mondo" di Alessandro Meo (Sante), poi un focus su giornalismo, inchiesta e documentari, ospiti il Collettivo Fada, Sofia Nardacchione, Redazione di Zic.it-Zero in Condotta, per " Reportage e inchieste indipendenti. Come ripensare la distribuzione di contenuti video-giornalistici?". In serata concerto di Massimo Zamboni, "La mia patria attuale". Domenica sarà il momento di "L'arte e il cinema come strumento di narrazione e lotta", ospiti l'artista e attivista curda Zehra Doğan e la giornalista Benedetta Argentieri, che presenterà il suo film "The matchmaker". (ANSA).