Tre start-up vincono a Bologna la call per Industria 4.0

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAG - Sono Impact Acoustic, VisBlue e Orange Fiber le tre start up finaliste della call for innovation 'Design the Sustainable Future of Manufacturing', lanciata lo scorso dicembre da Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, attraverso il Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (IMC) e Almacube, incubatore dell'Università di Bologna, e di Confindustria Emilia Area Centro con il supporto di Art-ER.

Alla prima edizione hanno partecipato oltre 120 realtà di 22 Paesi che hanno proposto soluzioni e tecnologie innovative applicabili al mondo dell'Industria 4.0. Obiettivo che è stato centrato dalle tre Impact Acoustic (soluzioni acustiche con materiali riciclati), VisBlue (energia pulita e riduzione dell'impatto ambientale) e Orange Fiber (economia circolare e il recupero degli scarti industriali). "Abbiamo coinvolto start-up di tutta Europa in un viaggio di condivisione e crescita, che ora entrerà ancora più nel vivo - dice Marco Hannappel, presidente Europa sud occidentale di Philip Morris International - è questo lo spirito del Philip Morris Imc: fare da cerniera tra innovazione e mondo delle imprese, supportando lo sviluppo delle competenze ed il loro trasferimento". "I percorsi di co-creazione e co-progettazione curati da Almacube danno ad aziende corporate come Philip Morris, ma anche alle Pmi, la possibilità di risolvere importanti sfide progettuali e di applicare soluzioni tecnologiche competitive ai loro processi e servizi, mettendole in connessione con startup e giovani innovatori - spiega Andrea Barzetti, ad di Almacube - . Le innovazioni generate in questo ambito possono avere ricadute positive su tutto il mondo della manifattura e contribuire a portarla verso un futuro più sostenibile". (ANSA).