E' nata la Fondazione Jazzer con i festival dell'Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 28 APR - L'unione tra Bologna Jazz Festival, Crossroads-Jazz Network di Ravenna e Jazz Club Ferrara diventa la Fondazione Jazzer (da un anno attiva come associazione), con Maurizio Roi presidente, il sostegno di Hera e la collaborazione del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

La possibilità di richiedere finanziamenti, come quello al Fus (Fondo unico dello spettacolo del ministero della Cultura) o sponsorizzazioni di maggior peso, sono tra gli obiettivi. Ancora da verificare il possibile ingresso, come soci, di altre realtà culturali che lavorano nel territorio regionale. Con il coordinamento di Roi, operatore culturale di esperienza: è stato l'altro, sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, dirigente per la produzione musicale della Fondazione Arturo Toscanini, vicepresidente dell'Ater e dell'Agis con delega agli spettacoli dal vivo. La programmazione delle varie realtà come concerti e attività didattiche, è consultabile sul sito web www.jazzer.eu. (ANSA).