L'Emilia-Romagna a Vinitaly, 'filiera di grande valore'

"Un settore e una filiera di grande valore che vanno sostenute sull'innovazione e la qualità, strumenti fondamentali per far crescere export e internazionalizzazione. Con un'attenzione particolare ai temi della sostenibilità ambientale e dei giovani imprenditori che scelgono di misurarsi con questa sfida professionale". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha visitato il padiglione regionale a Vinitaly, la fiera internazionale dell'enologia che si tiene a Verona fino al 5 aprile.

Nel pomeriggio, l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, partecipa alla premiazione dei 'Benemeriti della viticoltura' in Emilia-Romagna. Il riconoscimento di quest'edizione è andato all'enologo Roberto Monti, della Cantina Forlì Predappio. Domani nel Padiglione dell'Emilia-Romagna la presentazione di Tramonto DiVino. (ANSA).