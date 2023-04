Francesca Michielin a Ferrara e Bologna per tour decennale

(ANSA) - BOLOGNA, 01 APR - Tocca l'Emilia con un doppio appuntamento il tour 'bonsoir! - Michielin10 a teatro' di Francesca Michielin: il 4 aprile al Teatro Nuovo di Ferrara, il 5 al Teatro Celebrazioni di Bologna. E' il primo tour nei teatri dell'artista, di cui è uscito circa un mese fa il nuovo progetto discografico 'Cani sciolti', accompagnato dal singolo in radio 'Quello che ancora non c'è', a distanza di tre anni dall'ultimo disco in studio 'Feat (Stato di Natura)'. Canzoni coraggiose e 'controcorrente', realizzate molto spesso in presa diretta, quasi a celebrare i gruppi internazionali che l'hanno ispirata fin da giovanissima: Rage Against the Machine, The Verve, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Radiohead.

In concerto Francesca Michielin proporrà anche i successi che l'hanno resa una delle cantautrici e polistrumentiste più apprezzate della scena contemporanea italiana. Lo show è infatti un viaggio allo specchio che ripercorre i suoi dieci anni di carriera: la messa in scena è teatrale e cangiante nel corso dei 90 minuti circa di spettacolo, concepiti come una vera e propria partita di calcio, con tanto di anthem iniziale, primo e secondo tempo, supplementari, rigori. Francesca Michielin e la sua band, cinque in tutto, saranno vestiti come una vera e propria "squadra", con un colore molto legato all'artista e al suo immaginario, il verde, nelle sue diverse sfumature. Alla direzione musicale Giovanni Pallotti, chitarra Eugenio Cattini, basso Luca Marchi, tastiere Giorgia Canton, batteria Evita Polidoro.

'Cani Sciolti' arriva sulla scia di un 2022 costellato di soddisfazioni: il successo riscontrato alla conduzione di 'X Factor', il suo primo romanzo 'Il cuore è un organo', la seconda stagione del podcast 'Maschiacci' di cui è autrice e conduttrice. (ANSA).