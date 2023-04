Alessio Vlad nuovo direttore artistico del Regio di Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 01 APR - Alessio Vlad, proposto dal Sovrintendente Luciano Messi, ricoprirà l'incarico di direttore artistico del Teatro Regio di Parma per il triennio 2023-2025.

Già direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma dal 2010 sino allo scorso mese di marzo, nel 1999 ha ricoperto il medesimo incarico al Teatro Donizetti di Bergamo, dal 1999 al 2001 al Teatro Carlo Felice di Genova, dal 2004 al 2014 al Teatro delle Muse di Ancona, dal 2006 al 2007 al Teatro di San Carlo di Napoli, e dal 2008 al 2020 è stato consulente del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nel 2011, inoltre, è invitato a partecipare alla ideazione del progetto artistico della stagione di apertura della Royal Opera House dell'Oman, dal 2015 è direttore artistico della Rete Lirica delle Marche; dal 2002 al 2006, fa parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Ravello dirigendone una delle sezioni e poi, tra il 2016 e 2018 e dal 2020 è direttore artistico del Festival. "Alessio Vlad è un direttore artistico di grande esperienza e competenza - osserva in una nota Michele Guerra, sindaco di Parma e Presidente della Fondazione Teatro Regio - che darà un contributo fondamentale nell'arricchimento della proposta artistica e culturale della Fondazione Teatro Regio". Con la sua nomina, aggiunge il Sovrintendente Luciano Messi, "si completa la squadra che già vede coinvolti Barbara Minghetti, Responsabile dei Progetti Speciali e Curatrice di Verdi Off, e Francesco Izzo, Direttore scientifico del Festival Verdi e Direttore Didattico dell'Accademia Verdiana". "Ringrazio Luciano Messi, Michele Guerra e il Consiglio di Amministrazione del Teatro Regio di Parma - commenta lo stesso Vlad -. Sono onorato di questo incarico, che mi offre l'opportunità di lavorare in uno dei più bei teatri al mondo e ne sono felice per due ragioni particolari: la prima è Giuseppe Verdi, la seconda è proprio la Città di Parma col suo meraviglioso Teatro Regio, dove non vedo l'ora di arrivare". (ANSA).