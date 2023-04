Al via la rassegna Domenica in musica del Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 01 APR - Dopo il trasferimento del Teatro Comunale in Fiera, il ciclo di incontri mattutini "Domenica al Comunale" si trasforma in una rassegna itinerante in alcuni luoghi culturali storici di Bologna, Città della Musica Unesco.

Il Teatro Mazzacorati, il Teatro del Baraccano, il Museo di San Colombano - Collezione Tagliavini, l'Accademia di Belle Arti e il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica.

Dal 2 aprile al 27 maggio alle ore 11 ospiteranno sette concerti primaverili della rassegna "Domenica in musica: il Comunale attraversa la città". Si comincia dunque domani al settecentesco Teatro Mazzacorati con gli allievi della Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna che interpretano celebri pagine tratte dalle opere in cartellone nella Stagione lirica di quest'anno: Madama Butterfly e Tosca di Giacomo Puccini, Norma di Vincenzo Bellini, Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti e Die Fledermaus (Il pipistrello) di Johann Strauss jr. La rassegna "Domenica in musica", realizzata grazie al sostegno della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. (ANSA).