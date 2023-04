Digitale: Wmf approda a Milano con l'AI Festival

(ANSA) - RIMINI, 31 MAR - Il festival dell'innovazione digitale e tecnologica Wmf, che si svolgerà alla fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno, ha annunciato la prima edizione dell'AI Festival, l'evento internazionale dedicato al presente e al futuro dell'intelligenza artificiale, che si terrà il 5 e 6 ottobre presso la fiera di MiCo a Milano.

La manifestazione vedrà riunirsi professionisti, aziende, startup, stakeholder e player del settore per discutere e approfondire la rivoluzione apportata dall'AI nella vita quotidiana, con approfondimenti in ambito etico, sociale e lavorativo. Sotto la lente di ingrandimento della due giorni milanese alcuni settori come: martech, salute, cultura, formazione, economia dello spazio e logistica.

Tra le attività in programma vi sono la formazione con esperti e personalità provenienti da tutto il mondo egli incontri b2b.

"L'AI sta cambiando e cambierà gran parte del mondo che conosciamo. È fondamentale studiarla, comprenderla e acquisire gli strumenti cognitivi corretti per utilizzarla in modo virtuoso", spiega Cosmano Lombardo, fondatore e ceo di Search On Media Group, nonché ideatore del Wmf. "L'intelligenza Artificiale, come ogni altro strumento dell'innovazione tecnologica e digitale, va compresa e applicata per impattare positivamente sulla società", aggiunge.

L'AI Festival sarà inoltre occasione di visibilità per giovani progetti imprenditoriali in fase di crescita. Al suo interno avrà infatti luogo la call-for-startup 'AI For Future'.

Le startup selezionate presenteranno progetti innovativi che utilizzano l'Intelligenza Artificiale, in grado di rispondere ad almeno una delle 12 sfide del futuro individuate dal festival wmf. (ANSA).