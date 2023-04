Omicidio Alessandra: chat dell'ex con la madre 'per manipolare'

L'ossessione vissuta da Giovanni Padovani per Alessandra Matteuzzi emerge anche dal rapporto con la madre e dai messaggi scambiati tra i due nei mesi precedenti il delitto: l'argomento principale, se non l'unico, era la relazione con l'ex fidanzata che poi il 27enne ha ucciso il 23 agosto, aspettandola sotto casa in via dell'Arcoveggio a Bologna e poi picchiandola a morte a colpi di martello e panchina. Il rapporto tra l'indagato, la madre e la vittima è definita "una sorta di triangolazione" dalla squadra mobile che ha svolto le indagini. Padovani, sottolineano gli investigatori, sembrava aver instaurato una specie di complicità per sfruttare a proprio favore il rapporto confidenziale tra la madre e la fidanzata, "per cercare di manipolare e quindi controllare le dinamiche della relazione".

Quasi quotidianamente chiedeva conto alla madre dei messaggi tra lei e Matteuzzi, facendosene girare copia e preconfezionando testi da inviare ad Alessandra. Da "questa sorta di triangolazione" evidenzia la mobile negli atti di indagine "emerge in maniera chiara l'ossessione per i presunti tradimenti", "il disprezzo per la Matteuzzi" e l'atteggiamento vendicativo. La madre alterna momenti in cui sembra credere al figlio, mostrando a sua volta risentimento per Alessandra, ad altri in cui manifesta a Giovanni i suoi dubbi, salvo poi assecondare di nuovo i suoi pensieri. Sempre dall'indagine emerge come la madre sia stata a conoscenza dei comportamenti del figlio, del fatto che questi avesse sottratto le password della donna, le continue chiamate, l'essersi arrampicato sul balcone e di avere mostrato eccessi d'ira. In uno scambio via chat, lei si mostra preoccupata per lo stato psicologico del giovane e per eventuali denunce. Un mese prima dell'omicidio, in una conversazione con la vittima, tende a difendere il figlio, mantenendo un atteggiamento protettivo. Il 3 maggio prenderà il via il processo davanti alla Corte di assise. (ANSA).