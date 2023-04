Domenica le Famiglie Arcobaleno in piazza Maggiore a Bologna

Le Famiglie Arcobaleno Emilia-Romagna e le associazioni e i collettivi del Rivolta Pride chiamano una mobilitazione domenica 2 aprile in piazza Maggiore a Bologna per rispondere "ai recenti attacchi del governo ai figli delle famiglie omogenitoriali". La piazza invita i sindaci alla disobbedienza civile in nome dell'articolo 3 della Costituzione, chiedendo di riconoscere ugualmente tutti gli atti di nascita. "Non farlo significa innanzi tutto negare tutela e dignità ai bambini e alle bambine. Basti pensare al caso di morte dell'unico genitore riconosciuto - spiegano gli organizzatori - o di separazione conflittuale della coppia. Non solo, questi continui attacchi si ripercuotono sulla serenità quotidiana di tutti i nostri bambini e ragazzi, a scuola e fuori".

"Rivendichiamo non solo gli stessi diritti delle famiglie eterosessuali, ma molti più diritti per tutti e tutte, all'anagrafe, sui documenti ma anche nella materialità dei diritti sociali. Vogliamo un mondo in cui tutti e tutte possano costruire e vivere i propri affetti senza essere oppressi dai pregiudizi, dalle discriminazioni, dalla mancanza di casa, dalla stanchezza estenuante prodotta dallo sfruttamento lavorativo o dalla mancanza di servizi a sostegno del lavoro di cura delle persone non autosufficienti di tutte le età". L'appuntamento è alle ore 16 e "non mancheranno musica e laboratori per bambini e bambine di ogni età". (ANSA).