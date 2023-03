Lavoro: tre operai salgono su una gru per protesta a Modena

Tre operai questa mattina si sono arrampicati su una gru a Modena per protestare a seguito del fallimento dell'azienda per la quale lavoravano. È successo intorno alle 9 all'interno dell'area Ex Amcm di viale Carlo Sigonio, dove è in corso un intervento di riqualificazione da parte del Comune di Modena. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della polizia di Stato, operatori della Digos, vigili del fuoco e personale del 118.

In viale Carlo Sigonio anche rappresentanti sindacali della Cgil. Al momento a quanto risulta i tre sono ancora sulla gru a diversi metri d'altezza ed è in corso un dialogo per farli scendere. Gli operai protagonisti della protesta lavorerebbero per un'azienda che lavora in appalto. La trattativa tra i tre e le forze dell'ordine è stata avviata e a prenderne parte sono anche i rappresentanti del sindacato sul posto. (ANSA).