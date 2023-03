Colla Zio in tour, dal palco di Sanremo al Locomotiv Club

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAR - Dal festival di Sanremo con il brano 'Non mi va' al Locomotiv Club: i Colla Zio, giovane collettivo musicale milanese tra i nomi più interessanti della nuova scena, saranno in concerto nel locale bolognese venerdì 31 marzo nell'ambito del 'Rockabilly Blaster Tour', per promuovere il loro primo album 'Rockabilly Carter'. I Colla Zio erano entrati nel cast del Festival dopo aver partecipato a Sanremo Giovani e, al termine della kermesse, sono risultati - a livello di classifica - i migliori tra i compagni che provenivano dallo stesso percorso, conquistando anche il Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie.

Il gruppo è composto da Andrea 'Armo' Arminio, Andrea 'Mala' Malatesta, Francesco 'Giampo' Lamperti, Tommaso 'Berna' Bernasconi e Tommaso 'Petta' Manzoni. Hanno pubblicato un Ep, 'Zafferano', uscito per Woodworm e distribuito da Universal Music nel 2021. Nello stesso anno esordiscono dal vivo e durante il tour estivo condividono il palco con artisti come Rkomi, Lo Stato Sociale e Dola. Rockit e Italia Music Lab (Siae) li hanno inseriti nei progetti da tenere d'occhio nel 2022. Proprio il 2022, con l'ingresso nel roster di Virgin Music Las (Universal Music), è l'anno di pubblicazione di nuovi brani, 'chiara' (con gli amici e colleghi Selton), 'Ci rimango male quando sei puntuale' e 'Tanto Piove', in scaletta nel tour che li ha portati durante l'estate in giro per l'Italia, aprendo i live di artisti come Michele Bravi, Psicologi, Dutch Nazari e Chiello.

Sono stati poi selezionati, con il brano 'Asfalto', tra i sei progetti di Sanremo Giovani entrati a far parte del cast del Festival di Sanremo 2023. (ANSA).