Mercatino solidale all'Antoniano a favore del Centro Terapeutico

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Torna a Bologna da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile l'appuntamento con "Vintage e non", il temporary shop benefico organizzato dall'Antoniano. Lo storico mercatino solidale offre, due volte l'anno, la possibilità di acquistare abiti e accessori vintage per tutte le età, supportando così il Centro Terapeutico di Antoniano che dal 1982 segue bambini con fragilità fisiche e cognitive, aiutandoli a superare i momenti difficili e a costruire un futuro più sereno.

Come ogni anno, sarà presente anche una sezione dedicata all'oggettistica, per tutti gli appassionati di bric à brac.

Per la 30/a edizione, il "Vintage e non" torna nello Studio Televisivo di Antoniano, da cui ogni anno va in onda su Rai1 lo Zecchino d'Oro, e sarà aperto dalle 10 alle 18.30 con orario continuato. Il ricavato contribuirà a sostenere le attività del Centro Terapeutico, che nel 2022 ha permesso a oltre 700 bambini, seguiti insieme alle loro famiglie, di avere il supporto riabilitativo specialistico di cui ognuno ha bisogno: sedute di psicologia, neuropsichiatria infantile, logopedia, fisioterapia, psicomotricità e musicoterapia. (ANSA).