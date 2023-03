Ferisce un compagno di scuola all'orecchio con un coltello

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Un minore ha accoltellato un suo compagno di scuola ferendolo all'orecchio. Il fatto, citato dal dorso bolognese di Repubblica, è avvenuto questa mattina a Bologna alla fermata dell'autobus fuori dalla scuola Aldini Valeriani. La ferita procurata al ragazzo ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e dell'ambulanza, che ha trasferito il ragazzo in ospedale in codice di media gravità.

Secondo le prime ricostruzioni pare che la lite sia nata in classe per poi proseguire alla fermata del bus, dove i toni si sono accesi fino a quando il minorenne ha estratto e utilizzato il coltello che aveva con sé. Le forze dell'ordine sono al lavoro per gli accertamenti e ricostruire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).