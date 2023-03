Da Mara Fazio a Lo Cascio, ad aprile i libri prendono voce

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Inizieranno il 4 aprile alle 18 gli appuntamenti del prossimo mese delle 'Voci dei libri', la rassegna che Coop Alleanza 3.0 organizzata a Bologna in collaborazione con il settore biblioteche e welfare culturale del Comune con Mara Fazio che nella piazza coperta della Biblioteca Salaborsa presenta "Dal giardino all'inferno.

Lettere di una nonna ebrea dalla Germania 1933-1942" (Bollati Boringhieri).

Il sei aprile alla stessa ora Antonio Bagnoli, Arturo Bertusi Andrea Faccani, Tobia Righi e un ospite a sorpresa conversano sul libro di Lucio Dalla e Roberto Roversi, "Nevica sulla mia mano". Il giorno dopo Ben Pastor presenta "La morte delle sirene" (Mondadori), mentre l'11 aprile Daniele Rielli parla del suo libro "Il fuoco invisibile" (Rizzoli) con Guia Soncini.

Il 13 aprile sempre alle 18, sempre in Salaborsa, Tiziano Bisi presenta il suo "Dalla Via Emilia a San Pietroburgo" (Quodlibet) con Ermanno Cavazzoni, Graziano Graziani di Radio Tre e Giovanni Maccari. Il giorno dopo toccherà a Daniele Mencarelli con il suo "Fame d'aria" (Mondadori).

Il 18 aprile alle 18, nella piazza coperta della Biblioteca Salaborsa, in occasione dell'uscita del romanzo "La tecnologia è religione" (Einaudi) Chiara Valerio incontra i lettori. E ancora il 20 sarà Luigi Lo Cascio a far conoscere il suo "Storielle per granchi e per scorpioni" (Feltrinelli). Il 27 aprile, Andrea Mingardi incontra i lettori, in occasione dell'uscita del suo libro "Così si suonava in paradiso. Romanzo dei musicisti italiani". Ultimo appuntamento per aprile è con Alessandro Bergonzoni che insieme ad Ivan Talarico e Federica Graziani discute del sui libro "Letteratura d'evasione. Scritti dei detenuti del carcere di Frosinone" (Il Saggiatore). (ANSA).