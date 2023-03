La Passione secondo Matteo di Bach al Comunale di Modena

Si avvicina la Pasqua e, come di consueto, le programmazioni teatrali propongono i grandi oratori musicali: è il caso del Teatro Comunale "Pavarotti-Freni" di Modena che il 26 marzo alle 17,30 ospita la Stuttgart Barockorchester und Kammerchor diretta da Frieder Bernius per l'esecuzione della Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, uno fra i maggiori capolavori del repertorio barocco. I musicisti della Barockorchester Stuttgart sono specializzati nella musica del Settecento: lavorano regolarmente con Frieder Bernius, il fondatore dell'Orchestra, e a partire dagli anni Ottanta sono tra i principali rappresentanti della pratica esecutiva storica su strumenti originali.

Molte delle loro produzioni discografiche hanno ricevuto prestigiosi premi, inclusa proprio la Passione secondo Matteo di Bach. Fondato anch'esso da Bernius nel 1968, il Kammerchor Stuttgart è considerato uno dei migliori ensemble del suo genere, acclamato sia dal pubblico che dalla stampa e la sua reputazione mondiale è stata documentata in regolari tournée nordamericane e asiatiche, nonché in un tour sudamericano. I solisti di canto del concerto a Modena saranno Elvira Bill, contralto, Patrick Grahl, tenore, Tobias Berndt, basso e Gotthold Schwarz basso-baritono.

La monumentale Passione secondo Matteo rappresenta il culmine di una lunga tradizione del genere di Passione Oratorio tedesco di carattere luterana. Quest'opera imponente e delicata, con diversi livelli di lettura simbolica, mistica e teologica, il rimando drammatico agli insegnamenti biblici e una profonda introspezione psicologia, è una delle espressioni musicali più alte e ambiziose dell'intera tradizione occidentale. Johann Sebastian Bach fu direttore del coro maschile di Lipsia e supervisionò le attività musicali settimanali nelle quattro chiese cittadine dal 1723 fino alla sua morte nel 1750. Gli unici ad ascoltare la Passione di San Matteo durante la vita di Bach furono i fedeli delle chiese da lui servite. Fu eseguita per la prima volta nella funzione pomeridiana del venerdì Santo del 1727 e solo poche altre volte, sempre sotto la direzione di Bach stesso e con l'ensemble di musicisti della chiesa. (ANSA).