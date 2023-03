'I fantasmi si vestono nudi', nuovo romanzo di Macchiavelli

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - LORIANO MACCHIAVELLI, 'I FANTASMI SI VESTONO NUDI' (SOLFERINO, PP. 208 , EURO 16) Scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, 'padre' della celebre serie con protagonista il caparbio sergente Sarti Antonio, Loriano Macchiavelli (1934) torna con un'opera avvincente dal titolo 'I fantasmi si vestono nudi' - disponibile dal 18 aprile 2023, editore Solferino. Nel romanzo si fondono mistery, gotico, storia d'Italia. Macchiavelli attinge alla tradizione letteraria di ghost story, la cui epoca d'oro è segnata da Edgar Allan Poe e Sheridan Le Fanu. Macchiavelli intreccia una trama appassionante, ricca di suspense. La vicenda è ambientata a Bologna, l'eroe è un giovanotto di nome Santo, diciassette anni.

Il ragazzo sogna di diventare un ciclista ma nel frattempo ha rimediato un impiego come apprendista tipografo, mestiere che accetta senza troppo entusiasmo. In una notte insolitamente limpida, Santo s'imbatte nella bionda Crisantemia, dolce e bella. Crisantemia se ne sta completamente senza veli, non è una persona come le altre, Crisantemia è un fantasma: è morta dieci anni prima, nel 1945. Una morte violenta, avvolta nel mistero. A far luce sull'accaduto ci penserà Santo, improvvisandosi detective, con grande preoccupazione di sua madre. A Santo il compito di sciogliere un caso intricato. Macchiavelli è noto anche per aver avviato un sodalizio letterario con Francesco Guccini, il loro ultimo romanzo a quattro mani è 'Che cosa sa Minosse' (Giunti 2020). (ANSA).