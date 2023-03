Covid: prosegue il calo dei contagi e dei ricoveri

Prosegue, in Emilia-Romagna, il trend di calo dei numeri della pandemia: nell'ultima settimana ci sono stati infatti 1.501 nuovi casi di positività al Coronavirus (erano stati 1.742 nei sette giorni precedenti) sulla base di circa 20mila tamponi registrati e sono morte 13 persone, sette delle quali in provincia di Bologna.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 23 (due in meno), mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 432 (-13). (ANSA).