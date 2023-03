'Tana libera tour', tre date per Lyl in Emilia-Romagna

Lyl, giovane cantautrice vincitrice del Bologna Musica d'Autore 2021, ha annunciato le prime sette tappe del 'Tana libera tour': in Emilia-Romagna sarà a Ferrara (25 marzo, Officina Meca), Soliera-Modena (26 marzo, Il Merlo) e Bologna (15 aprile, Covo Club), dove presenterà il suo album di debutto "Tana", con nove pezzi, un progetto che fonde l'energia vitale del neo soul, espedienti armonici del jazz, naturalezza e immediatezza del pop a uno stile di scrittura introspettivo e immaginifico. Dopo aver già toccato Roma, all'Officina Pasolini, l'8 marzo, le altre date la porteranno a Torino (24 marzo, resetOff/Off Topic), Urbino (14 aprile, Fuoritema) e Livorno (19 aprile, KeepOn Live Festival).

Elisabetta Galetti, in arte Lyl, è nata a Bologna nel 2001.

Nove anni più tardi, influenzata dal fratello, inizia a suonare la chitarra e a cantare. Nonostante l'iniziale tentativo di relegare la musica a una dimensione esclusivamente privata, nel dicembre 2020 viene invitata a suonare in una live session compiendo, di fatto, il primo passo da musicista. Durante questa occasione, e grazie alla fiducia delle persone a lei vicine, decide di iscriversi al Bma showcase festival 2021 (Bologna Musica d'Autore): il suo coraggio viene premiato con la vittoria della quinta edizione del festival, dalla quale ottiene la possibilità di registrare un disco nei Fonoprint Studios di Bologna, ed entra a far parte del roster di Fonoprint Records.

Dopo mesi di lavoro, il primo disco vede la luce: "Tana" descrive quel mondo che ha sempre protetto e avvolto lyl, accompagnandola nella sua crescita personale e musicale, fino a farle trovare il coraggio necessario per 'uscire dalla tana'.

