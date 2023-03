Agricoltore finisce in una scarpata, interviene Soccorso Alpino

Un agricoltore di 72 anni ha perso il controllo del mezzo che stava guidando e che si è ribaltato, finendo in una scarpata. L'infortunio sul lavoro si è verificato a Camugnano, Appennino bolognese. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni conoscenti dell'uomo, che stavano lavorando nei pressi e hanno assistito alla scena. Sul posto, attivati dalla centrale operativa del 118, è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino regionale, stazione Corno alle Scale, con l'eliambulanza del 118 di Pavullo il cui equipaggio, supportato dagli operatori Saer, ha caricato l'infortunato. L'uomo è stato trasferito in ospedale in condizioni non gravi. (ANSA).