Trovato morto in casa a Modena: lunedì il funerale

MODENA, 18 MAR - Si terrà lunedì mattina alle 10.30 a Montebudello - frazione del comune di Valsamoggia, in provincia di Bologna - il funerale di Alessandro Gozzoli, 40enne trovato morto, legato a letto, nella sua abitazione a Casinalbo, in provincia di Modena, lo scorso 10 marzo.

Nei giorni scorsi si è svolta l'autopsia sul corpo del giovane, originario di Bazzano e trasferitosi a Modena per lavoro; proprio dalla medicina legale dovrebbero arrivare risposte importanti sulle cause del decesso, che potrebbe essere avvenuto per asfissia.

Proseguono le indagini dei carabinieri per individuare la persone o le persone che la notte della morte di Gozzoli, presumibilmente quella fra il 9 ed il 10 marzo, erano con la vittima. Ritrovata dai carabinieri l'auto del giovane, che era scomparsa dal suo garage proprio la notte della tragedia.

