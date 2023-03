Tre mostre inaugurano alla Fondazione Modena Arti Visive

Tre mostre all'insegna dell'arte contemporanea, della sperimentazione, della commistione tra generi, della riflessione sulle tematiche più stringenti dell'attualità, tra pittura, fotografia, nuove tecnologie, robotica e teatro, inaugurano il 23 marzo negli spazi di Fmav-Fondazione Modena Arti Visive, a Palazzo Santa Margherita e nella Palazzina dei Giardini, in un incontro fra talenti emergenti, sperimentazione ed esperienza ludica.

Si parte con il progetto 'About Birds' di Yuval Avital: la mostra nasce in stretta correlazione con la prima esecuzione assoluta dell'omonima opera icona-sonora ideata da Avital nel corso del primo lockdown, che si terrà al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena il 24 marzo in prima assoluta. Per rielaborare e riconnettersi all'esperienza vissuta da tutti nel 2020, nel giugno 2022 Avital si autoreclude per cinque giorni con tre musicisti dell'Ensemble Meitar in un'antica villa sui colli modenesi. Qui crea una performance che la mostra restituirà attraverso fotografie, immagini e video proiezioni derivate da un'applicazione generativa programmata dall'artista per il progetto, che condurranno il pubblico lungo un percorso immersivo e inusuale in un viaggio profondo e onirico nell'universo dell'artista. Sempre a Palazzo Santa Margherita si svolge 'Mécaniques Discursives. Don't follow the guide!', che presenta una selezione di opere nate dalla collaborazione tra il videografo franco-svizzero Yannick Jacquet (1980) e l'incisore belga Fred Penelle (1976-2020) realizzate dal 2011 per differenti sedi espositive: la poetica del duo mette in relazione due epoche tra loro lontane, quella di Gutenberg e quella dei Big Data, prendendo le mosse dalle antiche tecniche incisorie ed estrapolandole dal proprio contesto tradizionale mediante proiezioni sui muri, oggetti riciclati, mosaici di disegni e installazioni tridimensionali. Ultimo appuntamento alla Palazzina dei Giardini con 'Is this real? L'arte nell'epoca della Game Engine Culture', mostra collettiva a cura di Valentino Catricalà. 'About Birds' è visitabile fino al 4 giugno, le altre due mostre fino al 20 agosto. (ANSA).