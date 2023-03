A Forlì in mostra 'L'arte della moda'

Ai Musei San Domenico di Forlì apre domani 18 marzo, e rimarrà visitabile sino al prossimo 2 luglio, la mostra 'L'arte della moda, L'età dei sogni e delle rivoluzioni 1789-1968'. Si tratta della 18/a edizione delle grandi mostre forlivesi, nate dalla stretta collaborazione fra la Fondazione cassa dei risparmi di Forlì e l'amministrazione comunale. Mostre che hanno imposto Forlì nel ristretto ambito delle città che producono cultura, ponendola all'attenzione nazionale ed europea.

Per oltre tre mesi i visitatori, già innumerevoli le prenotazioni, potranno ammirare oltre trecento opere tra quadri, sculture, abiti d'epoca e contemporanei che metteranno in dialogo l'arte di autori come Balla, Boccioni, Boldini, Canova, De Chirico, Hayez, Matisse, Mondrian, Picasso, Rauschenberg, Tintoretto, solo per citarne alcuni, con la moda di stilisti della levatura di Armani, Balestra, Capucci, Chanel, Dior, Ferrè, Gucci, Valentino, Versace e innumerevoli collezioni di vestiti storici.

La mostra forlivese, la prima del suo genere, a partire dal Settecento, dalla Rivoluzione francese, al Romanticismo, alla Macchia, all'impressionismo, al Simbolismo e a tutte le Avanguardie novecentesche sino ad oggi, si sofferma sul rapporto fra arte e moda, dove l'arte rispecchia, crea e si fa moda e la moda appartiene definitivamente alle arti. (ANSA).