Con l'auto fuori strada, tasso alcolico 5 volte il consentito

Trovata alla guida di un'auto con un tasso alcolemico cinque volte il consentito. Nella serata di mercoledì una pattuglia della Polizia locale di Cesena è intervenuta perché un'automobile era finita fuori strada. Arrivati sul posto, gli agenti hanno soccorso la conducente del veicolo trovata in evidente stato di ebbrezza. Sottoposta ad alcol test, la donna è risultata positiva con un tasso alcolemico pari a 2,43 g/l, 5 cioè ben cinque volte superiore al limite consentito dalla legge.

A questo punto, è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza. La conducente rischia una sanzione dai 1.500 ai 6.000 euro e la sospensione della patente di guida da uno a due anni, pene che saranno raddoppiate in quanto coinvolta in incidente stradale. (ANSA).