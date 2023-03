Azzannato al volto da un cane a Rimini, 40 punti di sutura

(ANSA) - RIMINI, 16 MAR - Azzannato in testa da un cane mentre passeggiava sul lungomare di Rimini, ne è uscito con 40 punti di sutura. È quanto è capitato ieri mattina a un 27enne del posto in viale Ortigara, lungo la passeggiata che costeggia la darsena portuale nella frazione San Giuliano a Mare. Come riportano i giornali locali, il giovane stava camminando in zona come ogni mattina assieme al suo cane, un Alaskan Malamute.

Erano le 7.30 quando ha incrociato un pastore del Caucaso con il suo padrone. Entrambi gli animali erano al guinzaglio, ma questo non ha impedito loro di iniziare a litigare. Nel tentativo di separarli, con dinamiche ancora da accertare, il pastore del Caucaso sarebbe sfuggito al guinzaglio e balzato addosso al 27enne, che nel frattempo era caduto a terra, ferendolo al volto.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno provveduto a medicare la sua ferita, tra la fronte e la guancia, e a trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Infermi, da cui ne è uscito con una prognosi di 30 giorni. Il 27enne ha poi deciso di sporgere denuncia per lesioni colpose gravi contro il proprietario dell'animale. I carabinieri stanno effettuando accertamenti. (ANSA).