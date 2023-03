Tutto esaurito per la doppia tappa dei Maneskin a Bologna

I Maneskin fanno tappa all'Unipol Arena di Bologna giovedì 16 e venerdì 17 marzo con il 'Louds Kiss Tour', che li vede protagonisti di ben 32 concerti nei più grandi palazzetti d'Europa, dopo i sold out in Messico, Canada, Nord America e Sud America del 2022. Questa seconda parte del tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, ha già collezionato 29 date 'tutto esaurito' (fra cui gli show bolognesi), cui seguiranno cinque date evento negli stadi: 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, 20 e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24 (sold out) e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Il ritorno di Victoria, Damiano, Thomas e Ethan, dopo il trionfo del Circo Massimo di Roma, arriva dopo la pubblicazione del nuovo album "Rush!', uscito il 20 gennaio e balzato al numero uno in classifica in 15 paesi.

L'album, prodotto da Max Martin e Fabrizio Ferraguzzo, ha raggiunto oltre 700 milioni di stream.

Due ore di rock potente, accompagnate da uno spettacolare disegno di luci, in cui la band presenta live i brani del nuovo disco, come la trascinante "Baby Said", "Don't wanna sleep" e "Bla bla bla" che mostrano tutta la spavalderia del rock'n'roll, l'impetuosa "Kool Kids" dall'energia punk e le struggenti ballad "The Loneliest" e "Timezone", ma anche "Gossip", che vede nella versione studio la collaborazione do Tom Morello. Non mancheranno brani in italiano come "La Fine", "Mark Chapman", "Coraline" e "Torna a casa", insieme a molti altri successi, già amati dai fan, come "Mammamia" e "Supermodel". A fare da cornice allo show nei Palasport, una produzione innovativa composta da oltre 300 corpi illuminati e quasi 40 universi di programmazione, il tutto sorretto da una struttura di oltre 150 metri, per un peso complessivo di 40 tonnellate. La discografia dei Maneskin conta attualmente 328 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 259 dischi di platino e 51 dischi d'oro. (ANSA).