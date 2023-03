Maltempo: in arrivo vento forte e temporale sui crinali

Vento forte e qualche temporale sono previsti in arrivo in Emilia-Romagna, in particolare in Appennino, per domani martedì 14 marzo. Le piogge sono più probabili sui rilievi centro-occidentali della regione nella prima parte della giornata, ma anche sulla pianura centro-orientale nella seconda parte.

Sono inoltre previsti venti di burrasca forte (75 km/h-88 km/h) sull'intero crinale e venti di burrasca moderata (62 km/h-74 km/h) sulle zone collinari: protezione civile e Arpae hanno attivato l'allerta arancione. (ANSA).