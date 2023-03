Trovato morto il 26enne scomparso a Comacchio nel Ferrarese

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - E' stato ritrovato privo di vita all'interno della sua macchina, sul fondo di un canale che costeggia via Marina a Comacchio, nel Ferrarese, Stefano Cavalieri, pescatore di vongole 26enne di cui non si avevano più notizie dalla sera di martedì. La vettura del ragazzo, una Bmw, è stata individuata questa mattina seguendo le tracce lasciate dai pneumatici sull'asfalto: a quanto si è appreso, la vettura potrebbe essere finita in acqua dopo avere toccato un terrapieno superando così il muretto che delimita il canale.

Sul posto, dove sono giunti anche i familiari del giovane, sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo e sono al lavoro per estrarre la macchina dal corso d'acqua.

I militari che avevano immediatamente attivato il protocollo prefettizio di ricerca persone scomparse hanno operato - in questi giorni - insieme a Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale.

L'ultima volta che il 26enne era stato visto risale alla serata di martedì nei dintorni di un bar vicino al centro di Comacchio. La famiglia, aveva presentato denuncia e lanciato un appello sui social, chiedendo di contattare le forze dell'ordine.

Le ricerche, ad ampio raggio, si erano concentrate anche sui tanti canali che attraversano Comacchio: la profondità di quello in cui è finita l'auto di cavalieri era tale da non far affiorare il veicolo dalle acque. (ANSA).