'Arcipelago in divenire', 32 giovani artisti in mostra

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - Trentadue artisti per "Collezione Biagi. Un arcipelago in divenire" è la nuova mostra che sarà ospitata nella sede dell'Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro a Bologna, da martedì 14 marzo (inaugurazione alle 11) al 3 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con ingresso gratuito. A cura di Sandro Malossini e Francesco Finotti, l'esposizione raccoglie le opere di giovani artisti attenti alle forme espressive della cultura visiva contemporanea. Una collezione che si è formata attraverso il Premio Arcipelago, giunto alla sesta edizione, istituito dalla famiglia dell'artista bolognese Gustavo Biagi per dare spazio e valore a quelle forme artistiche che vivono in un ambito secondario rispetto al grande circuito dell'arte e che negli spazi dell'Assemblea avranno modo di essere conosciute e apprezzate. In mostra ci saranno opere di Ransford Asare, Luca Ballotta, Alessandra Brown, Roberto Bugamelli, Mario Cancelli, Enrico Celesti, Marina Comerio, Stefano Degli Esposti, Andrea Donetti, Andrea Ferrari, Augusto Gadea, Vittoria Garagnani, Giulia Giannola, Cecilia Grelli, Wang Huaijie, Yana Kapina, Mirka Liverani, Oder Mazzini, Wu Mengyuan, Massimiliano Messina, Matteo Mezzoli, Andrea Oldani, Gianna Poppi, Obelisco Production, Massimo Righini, Danilo Ruggeri, Fabrizio Sola, Danilo Susi, Claudio Valerio, Giancarlo Viceconte, Li Wenke, Carlo Zucchini. (ANSA).