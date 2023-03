'Nel metaverso con te' è il nuovo singolo di Marco Ligabue

E' disponibile dal 10 marzo sulle piattaforme digitali - e sarà in rotazione radiofonica fra una settimana - 'Nel metaverso con te', il nuovo singolo di Marco Ligabue. A dieci anni dal debutto da solista e dopo il successo del libro "Salutami tuo fratello", alla terza ristampa, l'artista prova a immaginare come sarà l'evoluzione dell'amore in un mondo dove le uniche novità attrattive sembrano quelle del mondo tecnologico.

"L'amore romantico, ardente e passionale, in un tempo che mira al virtuale, potrebbe non essere più una certezza eterna - racconta Marco Ligabue - e così, in questo brano, ho viaggiato e flirtato in un mio ipotetico metaverso". La creazione a sei mani in collaborazione con Daniele Barsanti, cantautore viareggino, e con Leonardo Cristoni, che da anni scrive e collabora con lui, vede la produzione artistica di Take Away Studio e del maestro Maurizio Tirelli.

Marco Ligabue, nato a Correggio il 16 maggio 1970, già chitarrista ed autore di testi e musiche dei Rio e Little Taver & His Crazy Alligators, ha iniziato la carriera solista nel 2013; il suo album d'esordio, 'Mare Dentro', è arrivato subito al 16/o posto in classifica Fimi, poi sono seguiti gli album "L.u.c.i. (Le Uniche Cose Importanti)' e 'Il mistero del Dna'.

Nel 2015 ha vinto il Premio Lunezia "per la sua capacità di saper cantare con un linguaggio diretto temi importanti della vita sociale italiana" e dal 1991 è al fianco del fratello Luciano con importanti iniziative, dal fan club alla comunicazione web. Due anni fa è uscito il suo primo libro, "Salutami tuo fratello", dal quale è nato uno showcase con il conduttore e autore tv emiliano Andrea Barbi, che è arrivato ad oltre cento repliche in giro per l'Italia, e la collaborazione con l'assessorato regionale all'Agricoltura dell'Emilia-Romagna, da un'idea del presidente Stefano Bonaccini, per valorizzare le eccellenze locali. (ANSA).