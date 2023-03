Teatro: 'Un jour nouveau-Birthday Party' in prima a Bologna

Dopo il debutto parigino al Thestre National de la Danse - Chaillot di Parigi, il 12 marzo alle 16 "Un jour nouveau | Birthday Party", la nuova produzione di Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto e Emilia Romagna Teatro va in scena in prima nazionale all'Arena del Sole di Bologna. Lo spettacolo si compone di due creazioni firmate da due dei più stimati coreografi della scena contemporanea, Rachid Ouramdane e Angelin Preljocaj: un esperimento che celebra i corpi nella terza età.

"Un jour nouveau" di Ouramdane (15 minuti, due danzatori) e "Birthday Party" di Preljocaj (50 minuti, otto danzatori) riscrivono i limiti del corpo danzante, mostrando come l'energia vitale della danza sappia prendere vie e forme diverse che fanno capo, innanzitutto, alla poesia. Il corpo che si trasforma con gli anni è un tema centrale nella società, di straordinario interesse, non solo artistico.

La danza permette di approfondire una ricerca in primo luogo artistica, che i due coreografi spingono fino in fondo. Rachid Ouramdane cerca incessantemente nuove sfumature espressive e sperimenta i confini del corpo umano, arrivando fino al circo.

Angelin Preljocaj, il coreografo della bellezza visiva e dell'intensità narrativa, non ha lavorato soltanto con ex danzatori, ma anche con persone capaci di raccontare e creare un movimento nuovo e intenso. Per Ouramdane e Preljocaj è importante far reagire questa materia affascinante, fatta di corpi e di storie fisiche diverse, per interrogare profondamente i canoni di bellezza e di virtuosismo. La domanda centrale, che si trova alla base del lavoro, come suggerisce Preljocaj, è: qual è l'età di un corpo? L'appuntamento è parte del programma 'Carne', la rassegna dedicata alla drammaturgia fisica di ERT curata da Michela Lucenti. (ANSA).