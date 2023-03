Macchina 'Enigma' in esposizione in Fiera a Cesena

(ANSA) - CESENA, 09 MAR - A Cesena Fiera per due giorni, sabato 18 e domenica 19 marzo, farà tappa una macchina Enigma originale e funzionante. L'occasione è la speciale esposizione "Comunicazione in tempo di guerra" curata dal collezionista cesenate Cristiano Riciputi, realizzata in occasione di 'C'era una volta' il Mercato dell'Antiquariato che ogni mese viene ospitato nei padiglioni di Pievesestina.

A latere dell'evento dedicato all'antiquariato e modernariato sarà ospitata una esposizione di macchine per scrivere, apparecchi radio e criptografici, macchine fotografiche e tanto altro dedicato alla comunicazione in tempo di guerra. Unica nel suo genere è la storia della Enigma esposta a Cesena, la celebre macchina criptografica grazie alla quale i nazisti si scambiavano messaggi in codice. Rimasta chiusa in una cantina a Trento per oltre 60 anni, ora appartiene al collezionista trentino Federico Luchi. Casuale il suo incontro con questa macchina: "Un amico mi portò una scatola di legno chiusa da tanti anni, pensava si trattasse di una vecchia macchina per scrivere - ricorda il collezionista -. Invece ho capito che davanti avevo una Enigma: non nascondo che è stata la più grande emozione della mia vita di radioamatore. Ho impiegato tre anni per portarla alla sua antica funzionalità e oggi è una delle poche ancora in grado di lanciare messaggi".

L'Enigma permise all'esercito tedesco, durante la II guerra mondiale, di mantenere segrete le proprie mosse, fino a che un matematico inglese, Alan Turing, insieme a un team di esperti polacchi, decifrò i meccanismi di Enigma e decriptò fino a 3000 messaggi al giorno. Si è ipotizzato che grazie a Turing la guerra fu accorciata di un paio d'anni (ANSA).