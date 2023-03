Crescono passeggeri all'aeroporto di Bologna, ma sotto il 2019

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAR - Crescono rispetto all'anno scorso i passeggeri all'aeroporto Marconi di Bologna, ma siamo ancora lontani dai livelli pre-pandemia: a febbraio i passeggeri sono stati 535.395, il 35,9% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, ma il 9,1% in meno rispetto al febbraio 2019.

Del resto anche i movimenti aerei non sono ancora quelli di quattro anni fa, 4.238 voli, il 15,4% in meno sul febbraio 2019.

