Cassa Ravenna: assemblea lunedì 3 aprile per approvare conti

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Il consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna spa ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti in unica convocazione in presenza per lunedì 3 aprile 2023 alle ore 17, presso il Teatro Alighieri di Ravenna, in via Mariani 2.

L'assemblea ordinaria sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e gli atti conseguenti come la distribuzione del dividendo, nonchè la proposta di autorizzazione al Consiglio di amministrazione per il compimento di atti di disposizione su azioni proprie e il documento sulle politiche di remunerazione ed incentivazione. (ANSA).