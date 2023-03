Uccisa al parco: ex fidanzato condannato a 29 anni e 3 mesi

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 03 MAR - E' stato condannato a 29 anni e tre mesi Mirko Genco, accusato dell'omicidio volontario aggravato e violenza sessuale di Juana Cecilia Hazana Loayza, avvenuto nella notte fra il 19 e il 20 novembre 2021 in un parco nella zona di via Patti a Reggio Emilia. Così ha deciso stasera, dopo diverse ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise del tribunale di Reggio Emilia presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e i giudici popolari.

Il sostituto procuratore Maria Rita Pantani, questa mattina, nella sua requisitoria aveva chiesto per il 28enne residente a Parma, l'ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi. "Uno tra i delitti più efferati della nostra provincia", aveva sottolineato l'accusa, elencando le "16 menzogne dell'imputato". (ANSA).