Successo in Cina per mostra su Etruschi promossa da Bologna

Si è conclusa con un positivo bilancio di pubblico e interesse la mostra 'Etruschi. Signori dell'Italia antica (Etruscans. Lords of ancient Italy)' ideata e curata dal Museo Civico Archeologico di Bologna per il Wuzhong Museum di Suzhou, che dal 30 agosto al 26 febbraio ha presentato la raffinata civiltà etrusca ancora quasi del tutto sconosciuta in Cina. L'esposizione è candidata ai China's Best Museum Exhibitions of 2022 Awards, il più importante premio in ambito museale del paese orientale, per le due categorie riservate a progetti realizzati congiuntamente con istituzioni internazionali.

Sono stati 168.291 i visitatori rilevati nel periodo di apertura, con circa 5.876.000 interazioni online su Sina Weibo, il principale social network cinese. Suzhou, città a ovest di Shanghai, nella provincia dello Jiangsu, è una meta turistica nota per i suoi maestosi giardini e i suoi antichi canali che la rendono apprezzata dal pubblico cinese come una delle più belle "Venezie di Oriente". "Tra pochi giorni - commenta Paola Giovetti, direttrice del Museo Civico Archeologico - gli oltre 300 reperti etruschi del nostro museo torneranno a casa dopo avere riscosso l'apprezzamento più sincero del pubblico cinese, che - nonostante le limitazioni imposte dalla situazione sanitaria - hanno visitato e amato la mostra. Gli Etruschi sono diventati di casa in una parte della Cina e il Museo bolognese ha ancora una volta confermato la propria capacità di organizzare e promuovere progetti di livello internazionale".

(ANSA).