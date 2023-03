Lavoro: Unioncamere E-R, crescono del 4,3% addetti imprese

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - Cresce, nel terzo trimestre del 2022 il numero degli addetti nelle imprese dell'Emilia-Romagna.

E' quanto emerge da uno studio della Unioncamere regionale secondo cui, alla fine di settembre dello scorso anno il computo degli occupati si è attestato a quota 1.743.494 , 71.767 in più rispetto allo stesso trimestre del 2021 con un incremento del 4,3%. Il risultato complessivo - viene evidenziato - è stato determinato dagli addetti dipendenti che sono aumentati del 5,7% a quota 1.429.838 (77.343 in più sull'anno precedente) mentre è calato il numero degli addetti indipendenti scesi dell'1,7% a quota 313.656 con una diminuzione di 5.576 unità.

Guardando ai diversi settori, quello dei servizi ha riportato una crescita del 4,9%, trainato dai risultati dei servizi di alloggio e ristorazione (+9,3%) e dai servizi di noleggio, agenzie di viaggio e supporto alle imprese (+5%). In forte crescita gli addetti nelle attività immobiliari, aumentati del 25,2% e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (+13,7%) Crescono anche gli occupati nei servizi di informazione e comunicazione (+5,6%), gli addetti dell'industria (+2,6%) e quelli nelle costruzioni (+4,8%).

A calare, invece, sono stati gli addetti nelle confezioni calati del 6,3% e quelli delle aziende attive nella fabbricazione di carta e di prodotti di carta, derivati dalla raffinazione, nella stampa e riproduzione di supporti registrati (-2,2%) e nella fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (-1,2%).

L'occupazione in agricoltura, infine, è salita a quota 81.926 addetti con un incremento tendenziale di 5.052 unità, pari al 6,6%. (ANSA).