'La musica che sale', Sollima e Orchestra Cherubini a Cervia

Il violoncellista Giovanni Sollima e l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini saranno protagonisti di un concerto venerdì 3 marzo, alle 20, alla Darsena del Sale di Cervia. Il concerto apre la rassegna 'La musica che sale', promossa dal Comune di Cervia in collaborazione con la Fondazione Orchestra Cherubini e Darsena del Sale-Fonoprint nel solco del dialogo con Ravenna Festival che ha già caratterizzato la programmazione estiva. La Cherubini, che del Festival è orchestra residente, è protagonista del ciclo di tre concerti al fianco di solisti eccellenti. Il primo di questi, Giovanni Sollima, è al violoncello e alla direzione per il Concerto in do maggiore di Haydn incastonato fra due proprie composizioni: The N-Ice Cello Concerto e When We Were Trees. La prima è stata concepita per un violoncello di ghiaccio, ma in questo caso sarà eseguito su un altrettanto inusuale violoncello di cartone, mentre il secondo brano, fra richiami vivaldiani e risonanze di foreste, ricorda che il violoncello era un tempo un albero.

La rassegna continua il 14 aprile con Simone Zanchini alla fisarmonica e Giovanni Conti alla direzione per le atmosfere tango dei brani di Richard Galliano, Roberto Di Marino e Astor Piazzolla; il 17 maggio il trombettista Flavio Boltro e il suo quartetto uniscono le proprie forze a quelle del Decimino di fiati della Cherubini per un programma interamente dedicato al jazz. (ANSA).