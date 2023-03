Copertina 'pubblica' per il nuovo album di Giovanni Truppi

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAR - Una "performance partecipativa" che coinvolgerà il pubblico porterà alla creazione della copertina di 'Infinite possibilità per esseri finiti', il nuovo album di Giovanni Truppi prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, in uscita in primavera per Virgin Music Las/Universal Music Italia. L'evento è in programma sabato 4 marzo nel foyer del Mambo, il Museo d'arte moderna di Bologna, e sarà aperto a tutti: l'artista Aldo Giannotti (già protagonista al Mambo della mostra 'Safe and Sound' nel 2021) delimiterà uno spazio su un muro del foyer, un quadrato capeggiato dal titolo del disco, all'interno del quale il pubblico potrà poi disegnare, scrivere, aggiungere liberamente, creando, attraverso il contributo individuale, l'immagine finale dell'album.

Il pubblico è invitato dalle 10, mentre alle 16 si terrà una visita guidata gratuita alla collezione permanente Mambo insieme a Giannotti, Truppi e al direttore del museo, Lorenzo Balbi. Lo spazio resterà accessibile per diversi giorni al pubblico del museo, ad ingresso libero: il risultato finale sarà fotografato e diventerà la copertina collaborativa del nuovo album di Truppi, noto tra l'altro per la sua partecipazione all'edizione 2022 del festival di Sanremo e tra i più interessanti rappresentanti del nuovo cantautorato napoletano. (ANSA).