Al Porto di Ravenna in arrivo lavori per tre miliardi

(ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - Approvato dal Comitato di gestione, con il parere favorevole dell'Organismo di Partenariato della risorsa Mare, il primo aggiornamento annuale del piano operativo triennale 2021-2023 dell'autorità di sistema del Porto di Ravenna che prevede lavori per oltre 3 miliardi.

In questa prima revisione annuale trovano spazio dieci nuovi progetti: fra questi la realizzazione di una piattaforma multimodale per l'agroalimentare con annesso impianto fotovoltaico, il completamento dell'area cosiddetta 'ex Porto Carni', i nuovi raccordi ferroviari per le aree logistiche e per il Terminal 'Traghetti e Crociere', il rigassificatore ed il nuovo sistema di controllo accessi e videosorveglianza".

L'aggiornamento del piano triennale è legato alla situazione internazionale che ha mutato il quadro di riferimento originario. Tuttavia, spiegano dal Porto, continuano ad essere fondamentali i temi del disegno 2021-2023, in armonia con i punti e le missioni del Pnrr e quelli del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica.

"Il valore economico complessivo di questi progetti - dice presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna Daniele Rossi - ammonta a oltre 3 miliardi di euro, di cui quasi 900 milioni, la maggior parte dei quali già finanziati, in carico all'Autorità Portuale. Si tratta di un disegno di sviluppo delle attività portuali e logistiche nei prossimi anni che ha richiesto e richiede uno sforzo eccezionale, del quale ringrazio tutti, perché trasformare i numeri in progetti prima ed opere poi, è possibile solo se esiste una 'squadra' coesa, determinata e convinta che attraverso queste azioni passi il futuro del Porto di Ravenna ed il suo consolidamento come imprescindibile snodo strategico della logistica nazionale ed internazionale". (ANSA).