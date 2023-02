'Extralishow', una storia punk ai confini della balera

(ANSA) - FERRARA, 25 FEB - Una storia punk ai confini della balera: è 'Extralishow', uno "spettacolo totale, tra musica, parole e disegno dal vivo" con Extraliscio, Davide Toffolo dei Tre allegri ragazzi morti, le incursioni al leggio e i travestimenti di Leo Mantovani, regia di Betty Wrong (Elisabetta Sgarbi) e Luca Volpatti, in prima nazionale mercoledì 1 marzo al teatro Comunale di Ferrara e poi in tour nei teatri italiani. La musica che ha fatto ballare intere generazioni incontra l'elettronica, il rock e il pop in un'esplosione di suoni, ironia, gioia e leggerezza.

Gli Extraliscio nel 2021 hanno presentato a Sanremo 'Bianca Luce Nera' e dopo essersi esibiti anche in Francia, America e Germania, guidati dalla "follia polistrumentale" dell'eclettico Mirco Mariani, si presentano in una nuova formazione in quartetto. La sua voce trasporterà il pubblico in un mondo di ritmi imprevedibili e di sogni, fluttuando su una commistione unica di generi musical: sul palco con Mariani (piano, chitarra Noise e voce) saranno Filippo Cassanelli (basso e contrabbasso), Gaetano Alfonsi (batteria) e Enrico Milli (mellotron, synth, tromba, flicorno e fisarmonica).

Per l'occasione si unirà anche la voce graffiante di Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e tra i più amati disegnatori del panorama italiano e internazionale.

Durante lo spettacolo 'Extralishow', proprio Toffolo disegnerà dal vivo lasciandosi contaminare dalle sonorità del gruppo.

Spetterà invece all'attore Leo Mantovani 'sabotare' il palco con racconti e pezzi di storia della musica folk. Un repertorio musicale che va da Casadei a Gabriella Ferri, passando per la musica klezmer, il rock, il punk, la balera; dalla chitarra scordata al pianoforte, da Marina, a La tatuata bella a Bianca Luce Nera. Il progetto nasce da un'idea di Elisabetta Sgarbi, in collaborazione con Eugenio Lio. (ANSA).