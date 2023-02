Zappaterra (Pd) parla del Po nel podcast della Regione E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - "Una straordinaria opportunità di valorizzazione ambientale", ma anche un "luogo del cuore".

Marcella Zappaterra, consigliera regionale, capogruppo del Partito democratico, descrive così il Po nel podcast "Question Time" realizzato dal Servizio informazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (in redazione Luca Molinari e Francesca Mezzadri) che ricalca il nome del momento in cui, durante le sedute d'Aula, i consiglieri interrogano la giunta regionale sui temi d'attualità.

Nata e cresciuta a Ferrara, Zappaterra, che è stata anche presidente della Provincia di Ferrara, non nasconde il suo attaccamento al grande fiume, o "grande Delta" che, ricorda, è stato riconosciuto Riserva della Biosfera dall'Unesco nel 2015.

"Quando sto per entrare a Ferrara da Pontelagoscuro mi rendo conto della grandezza della natura e del suo straordinario habitat" ammette la consigliera.

"La Regione Emilia-Romagna ha impostato gran parte della sua programmazione e politiche di sviluppo sul Po e i suoi territori, ma continuiamo ad occuparcene soprattutto quando ci sono delle difficoltà, allagamenti o altro. Al contrario, credo andrebbe valorizzato maggiormente, rappresenta un'enorme risorsa a livello nazionale sulla quale investire".

Non che manchi la volontà - continua la consigliera nel podcast - è che, purtroppo, si tratta di una realtà che vive una frammentazione di competenze, passa in 4 regioni diverse e attraversa 23 province, è difficile impostare un piano di sviluppo nazionale". (ANSA).