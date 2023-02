Monologhi e musica al Teatro Celebrazioni di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - Triplo appuntamento al Teatro Celebrazioni di Bologna: il 25 febbraio alle 21 Michele Serra sarà in scena con L'amaca di domani, il 26 (ore 18) tocca a Giampaolo Morelli col monologo Scomode verità e 3 storie vere, il 27 (ancora alle 21) spazio alla musica con The Lamb lies down on Broadway, omaggio ai Genesis.

Il primo corsivo quotidiano di Michele Serra uscì il 7 giugno del 1992 sull'Unità. Scrivere ogni giorno, per trent'anni filati, la propria opinione su un giornale è una forma di potere o una condanna? Un esercizio di stile o uno sfoggio maniacale, degno di un caso umano? Le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole, sono le protagoniste di questo monologo teatrale comico, sentimentale e coinvolgente. Serra apre al pubblico la sua bottega di scrittura, senza nascondere le scorie, i trucioli, le fatiche.

Scomode verità e 3 storie vere è il comedy speech attraverso cui Giampaolo Morelli si racconta al suo pubblico: in maniera irriverente, caustico, pungente e sempre sincero. Le scomode verità, infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano.

Infine la musica: The Musical Box, l'unica band autorizzata e supportata dai Genesis e Peter Gabriel, torna in Italia per presentare questo nuovo spettacolo, The Lamb lies down on Broadway.

La più grande opera creata dai Genesis (e l'ultima con Peter Gabriel), che ha segnato la fine di un'era, prenderà vita sul palco un'ultima volta. Sarà un'occasione irripetibile per rivivere la magia di un'epoca storica con un'esperienza unica. The Lamb lies down on Broadway, pubblicato nel 1974, è il sesto album in studio, incentrato su un racconto ideato e scritto da Peter Gabriel (che è anche autore di tutti i testi delle canzoni tranne la title track scritta da Mike Rutherford e Tony Banks) è stato collocato nella nona posizione dei 50 migliori album progressive dalla rivista Rolling Stone, nel 2015. (ANSA).